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Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию

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Группа из 11 стран выступила в ходе 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН с совместным заявлением, в котором осудила дискриминацию русскоязычного населения в некоторых государствах. Об этом 3 октября сообщило постоянное представительство России при ООН в Женеве.

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«Мы глубоко обеспокоены по поводу беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей. С конца февраля этого года русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе», — сказал заместитель постоянного представителя России при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков, зачитывая заявление.

В документе, который подписали Россия, Белоруссия, Китай, Северная Корея, Боливия, Венесуэла, Эфиопия, Иран, Сирия, Мьянма и Никарагуа, говорится о дискриминации на образовательные, медицинские и банковские услуги, а также на российский бизнес. Также указывается, что россияне испытывают трудности при участии в спортивных и культурных мероприятиях.

В ходе выступления Жуков подчеркнул, что существующая дискриминация нарушает Всеобщую декларацию прав человека, а также обязательства стран по международным пактам о правах человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие международные договоры в области защиты прав человека.

В своем заявлении страны призвали «остановить эту истерию и вернуться к ответственному выполнению своих обязательств по [соблюдению] прав человека».

Ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин заявил о западной русофобии, которая является расизмом. Он также отметил, что западные элиты отрицают национальный суверенитет и международное право, а также продвигают идеи тоталитаризма и деспотизма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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