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Кинорежиссер Абдыжапаров поделился впечатлениями о кинофестивале «Евразийский мост»

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Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Евразийский мост»
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Проходящий в Ялте кинофестиваль «Евразийский мост» успешно выполняет свою гуманистическую миссию. Об этом «Известиям» заявил председатель жюри игрового кино, кинорежиссер из Кыргызстана Эрнест Абдыжапаров.

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«Мы уже посмотрели ряд фильмов конкурсной программы и меня радует, что они далеки от каких-бы то ни было политических конъюнктур. В каждом фильме ты получаешь эстетическое удовольствие от элементарных житейских проблем китайского бизнесмена, македонского радиоведущего, дагестанского мальчика или же шриланкийских рыбаков, и они вдруг становятся тебе самыми близкими друзьями. И ты понимаешь вдруг, что людям совсем не нужны посредники. Они прекрасно поймут друга, если им не вдалбливать в мозги всевозможные идеологии. Я так понимаю, что кинофестиваль «Евразийский мост» вполне выполняет эту свою миссию, когда фильмы несут в себе прежде всего гуманистические идеи единства, что мосты не должны разрушаться, что они просто должны быть», — подчеркнул кинорежиссер.

Эрнест Абдыжапаров также рассказал, каким он видит фильм —победитель фестиваля. По его словам, в первую очередь фильм должен быть безупречен как в художественном смысле слова, так и с профессиональной точки зрения. Но в обязательном порядке стержнем идеи фильма должно быть человеколюбие. И совершенно не важно, в какой стране этот фильм снят.

Фестиваль «Евразийский мост» завершится 5 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 10:00 4 октября:

«В Кыргызстане не снесено ни одного памятника Ленину и Марксу»

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