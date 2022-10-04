Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 4 октября

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве во вторник, 4 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +10...+12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6...+8 градусов.

В Московской области ожидается от 9 до 14 градусов тепла в дневное время суток и до +4 градусов — в ночное.

Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 6–11 м/с. Также метеорологи предупреждают от порывах до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Ранее, 3 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал приход более комфортной погоды в Москву к концу недели. При этом первая половина недели, по словам метеоролога, будет дождливой.

Также Вильфанд спрогнозировал наступление золотой осени в центральной части России в первые дни октября. По его словам, второй месяц осени будет богат периодами потепления.