В Японии рассказали о планах правительства выслать российского дипломата

Власти Японии намерены выслать российского дипломата в качестве ответной меры на признание Москвой персоной нон грата консула японского правительства во Владивостоке. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила японская газета Yomiuri.

Как уточняется в публикации, на данный момент инициатива находится на стадии проработки. Также Токио намерен уведомить Москву о принятии соответствующего решения.

26 сентября японского консула Мотоки Тацунори задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономику Приморского края.

На следующий день дипломата отпустили. Однако Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео признания вины японским консулом в нарушении российского законодательства.

Москва выразила протест Японии в связи с действиями консула. В итоге 28 сентября японский дипломат выехал из России.