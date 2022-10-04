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Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР). Документ направлен в Госдуму и Совет Федерации.

Усвой подход: банки хотят иначе считать полную стоимость кредита
Почему существующая оценка ПСК не соответствует турбулентности в экономике

Сейчас границы допустимой ПСК на конкретную дату определяются исходя из показателей полугодовой давности — ЦБ собирает с банков данные на начало предыдущего квартала, а затем их обрабатывает, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Другой вариант — введение моратория на применение показателя ПСК, для применения которого должны быть очень серьезные основания.

Банки же предлагают ввести промежуточный сценарий: наделить регулятор правом корректировать диапазон ПСК в кризисные периоды. Это сделает подход к расчету показателя более гибким, говорится в документе.

Например, в I квартале 2022 года из-за резкого увеличения ключевой ставки до 20% кредиты стремительно подорожали, пояснил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. В связи с этим выросло и значение среднего ПСК. Пришлось вводить мораторий.

Сейчас банки ненадолго находятся в «выгодном» положении: их ставки оказываются ниже ныне действующих ограничений, отметил Андрей Емелин. Однако, по его словам, если в дальнейшем ставки на рынке снова резко вырастут, то установленные в соответствии с сентябрьскими значениями ПСК окажутся устаревшими, они будут чрезмерно и необоснованно ограничивать банки в кредитовании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Усвой подход: банки хотят иначе считать полную стоимость кредита»

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