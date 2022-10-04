Российский посол допустил инфляцию в 100% в Аргентине

В Аргентине сейчас сложная экономическая ситуация, уровень инфляции в текущем году может дойти до 100%. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По его словам, аргентинская национальная валюта (песо) в настоящее время крайне волатильна, при этом республика — далеко не самая дешевая страна. Однако Аргентина остается популярным туристическим направлением среди российских граждан, а власти уже сняли последние коронавирусные ограничения.

«Никакой дискриминации русских по этническому, религиозному или другим признакам нет. Волна русофобии эту страну в целом не затронула», —добавил Феоктистов.

К тому же в Аргентине проживает самая крупная диаспора российских соотечественников в Латинской Америке и Карибском бассейне, которая, по разным оценкам, насчитывает до 300 тыс. человек, рассказал посол.

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