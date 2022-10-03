В Ульяновской области построили новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Чеботаевка Ульяновской области. Об этом в понедельник, 3 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на главврача Сурской районной больницы Геннадия Шиндакова.

Сейчас здание проходит необходимое лицензирование.

На строительство было направлено 10 млн рублей. Площадь здания — 70 кв. м. Там будет кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, комната для хранения медикаментов, служебное помещение, санузел и газовая котельная.

«Новое здание будет соответствовать всем нормам и современным стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи населению», — отметил Шиндаков.

В конце сентября сообщалось о завершении строительства 20 новых ФАПов в Псковской области. В тех населенных пунктах, где нет аптек, в ФАПах можно будет приобрести лекарственные препараты.