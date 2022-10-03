Один человек пострадал в ДТП под Тверью

В результате аварии в городе Ржев в Тверской области один человек получил травмы. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе 48-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen наехала на 45-летнего мужчину. Как рассказала сама водитель, она не увидела пешехода, который вышел из-за автобуса.

Пострадавшего госпитализировали.

26 сентября мужчина насмерть разбился на угнанном авто в Оренбургской области. Авария произошла на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 26-летний водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом. Перед этим он угнал «УАЗ» с автозаправочной станции на улице Донгузской в Оренбурге.