Жительница Брянска стала жертвой мошенников

Жительница Фокинского района Брянска стала жертвой мошенников. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

Как рассказала женщина, на прошлой неделе в одной из соцсетей ей пришло сообщение от знакомой с просьбой занять 3 тыс. рублей. Знакомая заверяла, что вернет деньги в ближайшее время. Потерпевшая перевела требуемую сумму на указанный в письме номер. Позже выяснилось, что страница приятельницы была взломана и сообщение отправили мошенники.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, женщины в России чаще мужчин становятся жертвами телефонных мошенников. Среди опрошенных 19% признались, что становились жертвами обманщиков.