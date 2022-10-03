Один человек пострадал в ДТП в Орловской области

Один человек получил травмы в результате ДТП в Орловской области. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 2 октября в 18.05. Водитель Mercedes ехал по дороге «Калуга — Перемышль — Белев — Орел», в районе 194-го км он врезался в световую опору. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

26 сентября мужчина насмерть разбился на угнанном авто в Оренбургской области. Авария произошла на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 26-летний водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом. Перед этим он угнал «УАЗ» с автозаправочной станции на улице Донгузской в Оренбурге.