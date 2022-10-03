В Находке кораблестроители спустили на воду еще один краболов

Кораблестроители в Находке спустили на воду еще один краболов. Судно носит название «Дмитрий Коноплев». Об этом пишет zr.media.

Краболов будет добывать и перевозить живого краба в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях.

Общая длина судна – около 60 метров, оно способно развивать скорость до 12 узлов. На борту может храниться до 120 т живого краба в девяти танках общим объемом 640 куб. м, отмечается в материале.

Находкинский судоремонтный завод — это единственный завод в России, где одновременно строится восемь краболовных судов одного типа.

Серия из восьми краболовов была заложена в июне 2020 года. Первый краболов «Капитан Хазан» спустили на воду 8 сентября, еще один спуск запланирован на октябрь 2022 года.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ оценивает спрос на суда российского производства до 2035 года в 1,5 тыс. единиц.