Посол ФРГ заявил о достижении низшей точки в отношениях с Россией

Отношения Германии и России достигли низшей точки, и «света в конце этого туннеля не видно». Об этом заявил 3 октября посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступая на приеме в честь Дня германского единства.

«Российское руководство причислило Германию и всех наших близких партнеров к категории «недружественных стран». Наши политические отношения достигли низшей точки, и света в конце этого туннеля не видно — невозможно даже разглядеть сам туннель», — сказал фон Гайр.

Он указал, что деятельность представителей ФРГ в России сейчас символизирует посыл Дня германского единства — укрепление мира и свободы.

«Памятуя о том, что мир и свобода в конце концов оказываются крепче, чем стены, мы не теряем надежды, что и нынешние колоссальные кризисы когда-то будут разрешены мирным путем», — добавил дипломат.

День германского единства — национальный праздник. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики вошли в состав Федеративной Республики Германия.

После начала российской спецоперации Германия стала активно поддерживать санкции против России и оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

Вместе с тем в середине сентября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах.