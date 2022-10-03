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Посол ФРГ заявил о достижении низшей точки в отношениях с Россией

Посол ФРГ фон Гайр об отношениях Германии и России: «Света в конце туннеля не видно»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Отношения Германии и России достигли низшей точки, и «света в конце этого туннеля не видно». Об этом заявил 3 октября посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступая на приеме в честь Дня германского единства.

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«Российское руководство причислило Германию и всех наших близких партнеров к категории «недружественных стран». Наши политические отношения достигли низшей точки, и света в конце этого туннеля не видно — невозможно даже разглядеть сам туннель», — сказал фон Гайр.

Он указал, что деятельность представителей ФРГ в России сейчас символизирует посыл Дня германского единства — укрепление мира и свободы.

«Памятуя о том, что мир и свобода в конце концов оказываются крепче, чем стены, мы не теряем надежды, что и нынешние колоссальные кризисы когда-то будут разрешены мирным путем», — добавил дипломат.

День германского единства — национальный праздник. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики вошли в состав Федеративной Республики Германия.

После начала российской спецоперации Германия стала активно поддерживать санкции против России и оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

Вместе с тем в середине сентября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах.

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