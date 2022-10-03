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Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО

Президент Болгарии Радев не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Президент Болгарии Румен Радев не стал подписать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за содержащегося в документе пункта о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила 3 октября пресс-служба главы государства.

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«Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы, относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе», — говорится в заявлении, опубликованном в Болгарском телеграфном агентстве.

Президент Болгарии считает, что решение о вступлении Украины в НАТО следует принимать только после того, как будет мирным путем урегулирована ситуация вокруг Киева.

Отмечается, что Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, однако тогда была совершенно иная обстановка в сфере безопасности. На сегодняшний же день вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе «должен обсуждаться в полном составе и не приводить к риску прямого вовлечения в конфликт стран-участниц НАТО».

2 октября президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Черногории и Словакии подписали документ о согласии принять Украину в НАТО. Также они призвали союзников существенно нарастить военную помощь Киеву.

1 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что стремление Украины в НАТО не является принципиально важным вопросом на данный момент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября. Он указал на то, что страна уже фактически находится в альянсе, воюет западным оружием и якобы соответствует стандартам объединения.

Тогда помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал это заявление, отметив, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения данного вопроса. А российский сенатор Сергей Цеков заявил «Известиям», что если НАТО пойдет навстречу Зеленскому в этом вопросе, то получит серьезный конфликт.

Кроме того, в тот же день, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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