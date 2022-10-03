Фасадная плитка рухнула на двух девочек на востоке Москвы

Две несовершеннолетние девочки пострадали при обрушении фасадной плитки на Ткацкой улице на востоке Москвы. Об этом сообщили 3 октября в столичной прокуратуре.

«С одного из нежилых зданий, занимаемом коммерческой организацией, на улице Ткацкой на двоих несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 годов рождения обрушилась фасадная плитка. Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин получения несовершеннолетними телесных повреждений», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

28 сентября стало известно, что в поселке Новоорск Оренбургской области девятилетний мальчик пострадал при падении на него самодельных качелей. Ребенок катался на качелях, которые были сделаны из футбольных ворот. Верхняя горизонтальная поперечная штанга ворот обломилась и упала на голову мальчика. Пострадавший получил перелом лобной кости справа. Его госпитализировали.