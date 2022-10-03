Беженка из Харьковской области рассказала об эвакуации в Россию

Жительница Купянска Харьковской области Оксана Крючкова рассказала, как эвакуировалась с детьми в Россию.

Женщина работала на железной дороге, у нее есть муж и двое детей.

По словам Крючковой, когда начались обстрелы города, российские военные посоветовали эвакуироваться.

— Сгребли детвору в машину и поехали. Перед этим как раз бахнуло в заправку, потом прилеты по сторонам. Ехали, а над нами всё свистело, — рассказала она «РИА Новости».

Беженка добавила, что когда семья стояла на границе, то подъехал автобус, забрал ее и детей, всех накормили и напоили.

— Дождалась мужа здесь, нам дали спальные места, вещи детям, — отметила Крючкова.