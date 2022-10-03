Один человек погиб в результате удара ВСУ по Херсонской области

Один человек погиб и четверо ранены в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области. Об этом сообщили в понедельник, 3 октября, в министерстве здравоохранения региона.

«Украинские националисты нанесли ракетные удары по селам Казацкое, Брускинское и Чкалово Херсонской области. В результате пострадали четыре человека, один человек погиб. Все они мирные жители», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшие с осколочными ранениями госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В этот же день в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские военные попытались проникнуть на территорию республики. По словам представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, противник продвинулся на полтора-два километра и попался в «огневой мешок». Он добавил, что военнослужащие ВСУ при пересечении границы республики планомерно уничтожаются.

Также ВСУ выпустили ракеты по торговому центру Green Plaza в Донецке. Система ПВО сбила одну из ракет, а вторая упала в районе ТЦ. У торгового центра выбиты стекла, повреждены крыша, фасад, коммуникации и помещения здания.

Ранее в понедельник Государственная дума единогласно утвердила проекты конституционных законов о вхождении четырех территорий в состав РФ. Согласно документам, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей считаются гражданами России с 30 сентября.

Теперь границы четырех регионов, которые сопряжены с территорией иностранных государств, — это государственная граница России. Такая информация подтверждается договорами между новыми регионами и РФ.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о присоединении к РФ освобожденных территорий по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей проголосовали за вхождение регионов в состав РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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