Финский журналист считает, что его страна в вопросе виз «кидает» россиян на деньги

Финляндия фактически «кидает» граждан России на деньги, аннулируя им оформленные еще до введения ограничений визы. Об этом сообщил 3 октября финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

«Получается, что Финляндия взяла деньги у россиян и обманула их. Потому что нет товара и денег. И аннулировали (визы. — Ред.) людям только из-за того, что они граждане России, и их страна находится в конфликте», — рассказал он Пятому каналу.

Виноватым в сложившейся ситуации с визами для россиян в Финляндии журналист считает главу МИД страны Пекку Хаависто.

«Во всем этом обмане, конечно, виноват наш министр иностранных дел, который заявил, что россияне могут получать визы в Финляндию и в шенгенские страны, но в Финляндии должны находиться больше, чем в других шенгенских странах, а теперь получается, что он всех обманул, да еще и украл деньги. Потому что люди заплатили, а визу не получили», — пояснил Хейсканен.

По его информации, с минувшей пятницы по воскресенье (с 30 сентября по 2 октября) было аннулировано в срочном порядке более 500 виз россиянам.

«Непонятно, на каких основаниях финские пограничники аннулируют визы. На пресс-конференции на прошлой неделе министр внутренних дел Криста Микконен сказала о том, что Финляндия опасается того, что с российской территории будут приезжать люди, которые якобы завербованы для совершения каких-то террористических акций, что и подтвердил главный директор финской разведки Антти Пелттари», — рассказал Хейсканен.

Он также упомянул и заявление начальника обороны Финляндии Тимо Кивинен о том, что страна якобы находится в «протяженной войне» с Россией. По мнению журналиста, всё это говорит о том, что из россиян «делают изгоев».

«Финляндия ни в какой войне не находится и в конфронтацию с РФ не вступала. Поэтому непонятно, о чем говорит командующий ВС Финляндии. Эта риторика показывает, что россиян сделали каким-то изгоями», — указал он

Хейсканен также отметил, что в Финляндии готовятся акции протеста против визовой политики правительства.

«Мы будем собирать митинги и петиции в европейских странах. Мы — европейцы, которые за россиян — хотим помочь им. Мы должны протестовать против этого абсурда», — заключил журналист.

30 сентября с полуночи Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.

29 сентября посольство Финляндии в Москве сообщило, что визовые центры будут принимать заявления на гуманитарные визы. Их обладателей будут пропускать через границу.

До этого, 23 сентября, президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет совета министров правительства по внешней политике и политике безопасности приняли решение о значительном ограничении въезда российских граждан в страну и выдачи им виз.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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