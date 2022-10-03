Опубликованы лучшие моменты поединков в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
30 сентября состоялся очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Три из четырех поединков завершились досрочно — нокаутами. «Известия» публикуют лучшие моменты боев.
Во-первых, Хадис Ибрагимов жестко нокаутировал Данияла «Т-34» Эльбаева в первом раунде боя.
Во-вторых, белорусский кикбоксер Петр Романкевич одолел техническим нокаутом бойца поп-ММА Ислама Каримова.
В-третьих, боец ММА Вагаб Вагабов нокаутировал американца Алекса Николсона.
А в еще одном поединке боец поп-ММА Святослав Коваленко единогласным решением судей одержал победу над Артемом Тарасовым.