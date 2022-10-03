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Опубликованы лучшие моменты поединков в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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30 сентября состоялся очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Три из четырех поединков завершились досрочно — нокаутами. «Известия» публикуют лучшие моменты боев.

Во-первых, Хадис Ибрагимов жестко нокаутировал Данияла «Т-34» Эльбаева в первом раунде боя.

Во-вторых, белорусский кикбоксер Петр Романкевич одолел техническим нокаутом бойца поп-ММА Ислама Каримова.

В-третьих, боец ММА Вагаб Вагабов нокаутировал американца Алекса Николсона.

А в еще одном поединке боец поп-ММА Святослав Коваленко единогласным решением судей одержал победу над Артемом Тарасовым.

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