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Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке Грайнер 25 октября

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке Грайнер 25 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский областной суд назначил на 25 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в суде.

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«Мособлсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы Грайнер Бриттни на приговор Химкинского городского суда Московской области на 25 октября в 11:00 мск», — сказала представитель суда в беседе с ТАСС.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Химкинский городской суд 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

В этот же день американский президент Джо Байден заявил, что надеется на возвращение баскетболистки в США. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

1 октября в администрации Белого дома заявили, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Бриттни Грайнер в Штаты. При этом детали обмена заключенными не уточнялись.

Об одобрении Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на баскетболистку Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

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