Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке Грайнер 25 октября

Московский областной суд назначил на 25 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в суде.

«Мособлсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы Грайнер Бриттни на приговор Химкинского городского суда Московской области на 25 октября в 11:00 мск», — сказала представитель суда в беседе с ТАСС.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

7 июля спортсменка полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление.

Химкинский городской суд 4 августа приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за контрабанду наркотиков.

В этот же день американский президент Джо Байден заявил, что надеется на возвращение баскетболистки в США. Он заверил, что Вашингтон активно работает над ее обменом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Грайнер имеет право воспользоваться процедурой помилования. Он также указал на необходимость непубличного характера переговоров о возможных обменах заключенными между РФ и США.

1 октября в администрации Белого дома заявили, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Бриттни Грайнер в Штаты. При этом детали обмена заключенными не уточнялись.

Об одобрении Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на баскетболистку Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.