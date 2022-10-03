Иран назвал провокации США причиной кризиса на Украине

Украинский кризис стал следствием провокационных действий Соединенных Штатов и НАТО. Об этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил в понедельник, 3 октября, в Telegram.

«К сожалению, огонь (кризиса на Украине. — Ред.), который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, всё еще горит», — написал он.

Канани высказал мнение, что некоторым государствам выгоден затяжной характер конфликта на Украине, передает RT.

«Исламская Республика Иран считает, что следует избегать любых провокационных действий, которые могут подорвать путь к миру, стабильности и спокойствию», — заключил он.

Ранее, 11 августа, экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

29 июля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сказал, что США ведут себя как избалованная сверхдержава, при этом в кризисе виноват не президент России Владимир Путин, а американский лидер Джо Байден. Он подчеркнул, что мир населяют и другие люди со своими суверенными интересами, а не только американцы, но при этом Штаты пытаются навязать свою волю России, Украине и всей Европе в целом.

До этого, 25 июля, депутат Национального совета Австрии Мартин Граф выразил мнение, что украинские олигархи виновны в развязывании военных действий. В частности, они финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов. Он отметил, что Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении богатейших людей Украины.

7 июля Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем. Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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