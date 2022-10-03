В Свердловской области скончались трое мобилизованных через Еланский учебный центр. Об этом 3 октября «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Я уточнил у военных, они подтвердили, что один человек умер от сердечного приступа, второй –— в результате самоубийства», — сказал депутат.

Он отметил, что еще один мужчина после мобилизации был отправлен домой по состоянию здоровья. Там он скончался, по словам парламентария, от цирроза печени.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова указала, что, по предварительным данным, смерть мужчин не связана с условиями в гарнизоне.

«Но истину, конечно, предстоит установить следственным органам, которые сейчас разбираются в этих случаях. Я, как уполномоченный, со своей стороны, продолжу внимательно следить за тем, как идет мобилизация у нас. Рассматриваю внимательно каждый сигнал, который поступает, выезжаю на место», — добавила Мерзлякова.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 сентября заявил, что важно исправить все ошибки, связанные с частичной мобилизацией и не допускать их впредь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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