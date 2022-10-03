Реконструкцию путепровода в Иркутске завершат в июне 2023 года

В Иркутске в июне 2023 года планируют завершить реконструкцию путепровода, расположенного на улице Джамбула. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик бетонирует опоры, а после этого приступит к сборке балок пролетного строения. Элементы металлических пролетных строений монтируются на производственной базе в Слюдянке.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, работы ведутся согласно графику. На объекте задействован 21 человек и восемь единиц техники.

Реконструкция путепровода на улице Джамбула началась в 2020 году. Реализация проекта разбита на четыре этапа, по двум из них работы уже выполнены.

Ход реконструкции контролируют сотрудники комитета городского обустройства, которые регулярно посещают площадку. Завершить работы и сдать объект планируется в июне 2023 года.