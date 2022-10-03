Посла РФ вызвали в МИД Испании из-за референдумов в Донбассе

Посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин вызван в МИД Испании из-за решения правительства России по референдумам в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом 3 октября сообщил ТАСС источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.

После референдумов в Европе начали массово вызывать в МИД российских послов. В их числе Германия, Австрия, Эстония, Польша, Великобритания, Словакия и Финляндия.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих территорий и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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