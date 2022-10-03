Более 880 тыс. «квадратов» жилья сдали в Приангарье за восемь месяцев

В Иркутской области с января по август сдали в эксплуатацию 880 тыс. кв. м жилья. Об этом 3 октября сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутскстата.

Объем жилищного строительства увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В целом в эксплуатацию введено 880,1 тыс. кв. м.

По данным Иркутскстата, за первые восемь месяцев 2022 года по виду деятельности «строительство» в регионе выполнено работ на сумму 206,1 млрд рублей. Это на 14,3% больше, чем в 2021-м.

29 августа в девелоперском холдинге «Партнер» сообщили «Известиям», что в пригородах Екатеринбурга, Тюмени, Кургана и Омска планируется построить зеленые пояса — малоэтажное жилье в природных зонах с современной инфраструктурой. Промышленные города Сибири и Зауралья требуют профессионального подхода к модернизации своих территорий и создании комфортной среды для жизни, пояснили там.