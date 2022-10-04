Эксперт назвал ограничения для работы по совместительству

Эксперт сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям» о нормативах и правилах работы по совместительству, а также об ограничениях, которые запрещают такой вид деятельности.

Как уточнил специалист, есть несколько условий, которые запрещают заключать договоры по совместительству некоторым сотрудникам.

Например, совместителем не может быть несовершеннолетний. Также законодательство запрещает такую форму занятости человеку, который связан с вредными и опасными условиями труда при условии, что вторая работа тоже их подразумевает.

Если сотрудник занимает должность руководителя организации, нужно обязательно получить разрешение от своего работодателя на работу по совместительству в другой компании. Есть также ограничения для спортсменов, муниципальных служащих, сотрудников Следственного комитета и прокуратуры.

При этом Ветерков рекомендовал не искать работу по совместительству тем, кто не уверен в своей способности распределения времени. Удаленный формат работы создал иллюзию того, что работник может найти несколько часов в день на выполнение дополнительных задач.

Однако, это может сыграть злую шутку — сотрудник может переработать не только на основной работе, но и занимаясь подработкой. Это может привести к выгоранию, проблемам со здоровьем и снижению продуктивности. Поэтому, если вы часто перерабатываете и задерживаетесь на основной работе, не стоит искать себе занятость по совместительству.

Совместительство допускает работу не более, чем на полставки. Рабочее время не может превышать четырех часов в день, а также эти часы не должны совпадать с графиком основной работы. Однако, если есть дни, когда работник свободен от выполнения задач на основном месте работы, специалист может трудиться по совместительству восемь часов в день.

Если сотрудник устраивается по совместительству внутри своей же компании, с ним должны заключить дополнительный договор и также составить график, при котором часы работы не совпадают. Например, если по основному договору он трудится с 9.00 до 18.00, то по совместительству — с 18.00 до 20.00. Запись о такой форме занятости в трудовую книжку не вносится, если об этом не просит сам работник, пояснил Ветерков.

12 июля были опубликованы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые показали, что добиться успеха в карьере жителям России мешают лень, отсутствие дисциплины и ответственности, а также возраст. Более трети опрошенных считают, что преуспеть в работе не дает неумение распределять свои силы (34%), сюда же входит неумение общаться с другими людьми (33%) и отсутствие нужных связей (31%).

Более половины россиян не работают по специальности, полученной в вузе. Это следует из исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), с которым ознакомились «Известия» 4 июля.