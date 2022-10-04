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Эксперт назвал ограничения для работы по совместительству

Эксперт Ветерков: работа по совместительству может привести к выгоранию
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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Эксперт сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям» о нормативах и правилах работы по совместительству, а также об ограничениях, которые запрещают такой вид деятельности.

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Как уточнил специалист, есть несколько условий, которые запрещают заключать договоры по совместительству некоторым сотрудникам.

Например, совместителем не может быть несовершеннолетний. Также законодательство запрещает такую форму занятости человеку, который связан с вредными и опасными условиями труда при условии, что вторая работа тоже их подразумевает.

Если сотрудник занимает должность руководителя организации, нужно обязательно получить разрешение от своего работодателя на работу по совместительству в другой компании. Есть также ограничения для спортсменов, муниципальных служащих, сотрудников Следственного комитета и прокуратуры.

При этом Ветерков рекомендовал не искать работу по совместительству тем, кто не уверен в своей способности распределения времени. Удаленный формат работы создал иллюзию того, что работник может найти несколько часов в день на выполнение дополнительных задач.

Однако, это может сыграть злую шутку — сотрудник может переработать не только на основной работе, но и занимаясь подработкой. Это может привести к выгоранию, проблемам со здоровьем и снижению продуктивности. Поэтому, если вы часто перерабатываете и задерживаетесь на основной работе, не стоит искать себе занятость по совместительству.

Совместительство допускает работу не более, чем на полставки. Рабочее время не может превышать четырех часов в день, а также эти часы не должны совпадать с графиком основной работы. Однако, если есть дни, когда работник свободен от выполнения задач на основном месте работы, специалист может трудиться по совместительству восемь часов в день.

Если сотрудник устраивается по совместительству внутри своей же компании, с ним должны заключить дополнительный договор и также составить график, при котором часы работы не совпадают. Например, если по основному договору он трудится с 9.00 до 18.00, то по совместительству — с 18.00 до 20.00. Запись о такой форме занятости в трудовую книжку не вносится, если об этом не просит сам работник, пояснил Ветерков.

12 июля были опубликованы результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые показали, что добиться успеха в карьере жителям России мешают лень, отсутствие дисциплины и ответственности, а также возраст. Более трети опрошенных считают, что преуспеть в работе не дает неумение распределять свои силы (34%), сюда же входит неумение общаться с другими людьми (33%) и отсутствие нужных связей (31%).

Более половины россиян не работают по специальности, полученной в вузе. Это следует из исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), с которым ознакомились «Известия» 4 июля.

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