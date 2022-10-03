Фотокорреспондент «Известий» удостоен награды итальянского международного фотоконкурса

Эдуард Корниенко, фотокорреспондент МИЦ «Известия» получил награду на престижном фестивале Siena International Photo Award 2022.

Жюри из Италии отметило его работу «Кадеты», снятую в Ставропольском крае в номинации «Fascinating faces and character» (завораживающие лица и персонажи).

На снимке Эдуарда кадеты школы имени генерала Ермолова едут на утренние прыжки с парашютом на аэродром станицы Новомарьевская.