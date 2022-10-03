Волгоградская область установит исторический рекорд по урожаю зерна

Аграрии в Волгоградской области планируют собрать порядка 7 млн т зерна по итогам 2022 года. Это один из самых высоких урожаев за всю историю региона.

По словам губернатора Андрея Бочарова, зерно отличается отменным качеством. Одновременно со сбором урожая аграрии ведут сев озимых культур, а также готовят землю к весенним полевым работам. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». На текущий момент озимые культуры посеяны на площади 1,4 млн га из запланированных 1,66 млн га.

Также фермеры продолжают уборку овощей открытого грунта. Урожай по итогам года превысит 1 млн т.

Аграриям предстоит завершить посев и уборку культур до наступления неблагоприятных погодных условий.

Ранее о рекордном урожае зерна сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Аграрии собрали свыше 5,2 млн т. Средняя урожайность составила 36,8 центнера с гектара.