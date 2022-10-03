Посла России в Финляндии вызвали в МИД республики из-за референдумов в ДНР и ЛНР

Посол Российской Федерации в Финляндии Павел Кузнецов вызван в финский МИД в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится 3 октября на странице в Twitter финского министерства.

«МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить самое решительное осуждение фиктивных референдумов», — уточняется в сообщении.

Также российских послов вызывали в МИДы Португалии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции. Страны Запада назвали прошедшие референдумы нелегитимными и не намерены признавать их итоги.

Как добавляет «Газета.Ru», Россию обвинили в «вопиющем нарушении суверенитета территориальной целостности» Украины.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей новых регионов и будет помогать восстанавливать инфраструктуру.

Госдума готовится рассмотреть проекты конституционных законов и договоры ратификации по вхождению новых территорий в состав РФ.

Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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