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Тренер рассказал о важности комплексного подхода к похудению

Тренер Нагулин рассказал о необходимости соблюдения режима сна для успешного похудения
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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Здоровое избавление от лишнего веса должно проходить плавно, а для достижения эффекта необходимо спать не менее восьми часов в сутки. Об этом мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин рассказал в понедельник, 3 октября.

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«Если вы планируете избавиться от лишних объемов и добиться идеальной рельефной фигуры, недостаточно отказаться от вредной еды или каждый день выполнять определенные упражнения. Необходим комплексный подход. Важно понимать и то, что снижение веса должно быть плавным», — сказал спортсмен в беседе с РИАМО.

Здоровый сон налаживает механизмы регенерации клеток и помогает организму бороться с жиром. Поэтому для худеющих режим сна особенно важен. Спать нужно в хорошо проветренном помещении не менее восьми часов в сутки, сообщает телеканал «360».

Он рекомендовал не переедать на ночь, и отказываться от еды за два-три часа до сна.

«Также важны регулярные тренировки. При этом перед физическими нагрузками рекомендуется проконсультироваться со специалистом. При наличии некоторых заболеваний определенные виды тренировок будут противопоказаны», — добавил Нагулин.

Ранее, 1 октября, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что существует целый ряд продуктов, которые многие считают диетическими и надеются на то, что они могут помочь похудеть. Однако подобное мнение может быть ошибочно, поскольку некоторые из них могут способствовать не снижению, а набору веса, пишет Life.Ru.

Ранее, 26 сентября, нутрициолог Ольга Батракова рассказала, что голодание и прием обещающих похудение таблеток чреваты проблемами со здоровьем.

Специалист указала на то, что голодание является опасным методом сбросить лишний вес. По ее словам, когда человек полностью отказывается от пищи в любом виде, снижение веса происходит за счет расходования собственных запасов организма.

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