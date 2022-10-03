Два модульных ФАПа построят в Удмуртии до конца 2022 года

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта построят в Завьяловском районе Удмуртии до конца 2022 года. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на минздрав республики.

Средства на выполнение работ в размере 47,3 млн рублей будут выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь ФАПов превысит 80 кв. м, они будут построены на основе готовых модульных конструкций. В учреждениях организуют процедурный и смотровой кабинеты, санитарные комнаты, а также места для ожидания приема.

Первый пункт появится в деревне Старый Чультем, где проживают больше 850 человек, а также в деревне Сизёво с 457 жителями.

Также в Удмуртии продолжается капитальный ремонт Балезинской и Вавожской районных больниц.

В конце сентября сообщалось о завершении строительства 20 новых ФАПов в Псковской области. В тех населенных пунктах, где нет аптек, в ФАПах можно будет приобрести лекарственные препараты.