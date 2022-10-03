Дом с печным отоплением сгорел в Якутске

В поселке Пригородный в Якутске сгорел частный дом с печным отоплением. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 2 октября в доме на улице Геодезистов. Спасатели прибыли на место через восемь минут, к этому моменту в здании наблюдалось открытое горение.

В результате пострадали дом и терраса на общей площади 45 кв. м, а также стены гаража на площади 2 кв. м. Пожарные спасли частный дом, расположенный рядом. В тушении были задействованы 19 человек и пять единиц техники.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Обстоятельства устанавливаются.

30 сентября сообщалось о пожаре в частном доме в деревне Новосёлки в Рязанской области. Огонь охватил здание с печным отоплением. Травмы получили двое мужчин.