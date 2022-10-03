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Комитет ГД одобрил проект закона о принятии новых территорий в состав РФ

Комитет ГД одобрил проект закона о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Комитет Госдумы в понедельник, 3 октября, одобрил проект закона о принятии Луганской и Донецкой Народных республик (ЛДНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

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Так, комитетом было одобрено четыре проекта конституционных законов о принятии новых территорий в состав России. Документы рассмотрят на пленарном заседании Госдумы, начало которого анонсировано на 14.00 мск.

Днем ранее Конституционной суд РФ одобрил пакет документов о вхождении четырех новых регионов в состав России.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах.

Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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