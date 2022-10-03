Названы три банка, выпускающие для мобилизованных платежные карты

На данный момент платежные карты для мобилизованных граждан России выдают три банка — это ВТБ, ПСБ и Сбербанк, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 3 октября.

Наличие документов для идентификации клиента является главным условием для оформления карты.

Ранее в понедельник комитет СФ РФ поддержал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным. В случае принятия закона мобилизованные, контрактники и другие участники СВО смогут приостанавливать исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации или подписания контракта. Такое же право предоставляется и членам их семей, оформившим кредит или заем до такой даты.

26 сентября специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о новом виде мошенничества на фоне мобилизации. Он пояснил, что при заполнении логина и пароля пользователем на фишинговом сайте злоумышленники получают доступ к аккаунту и рассылают сообщения с фейковой информацией о том, что владелец этой страницы скончался на Украине. Как отметил эксперт, аферисты используют реальные фотографии документов. Это делается для дестабилизации ситуации в обществе и сеяния паники на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране 21 сентября.

Глава государства подчеркнул, что частичная мобилизация нужна для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.