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Певец Константин Легостаев: биография, песни, чем известен

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Фото: vk.com/legostaev
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В центре внимания общественности оказался пропавший в Сочи выпускник «Фабрики звезд-5» певец Константин Легостаев. По словам друзей и очевидцев, он отправился поплавать в море, но так и не вышел на берег. Спустя 7 часов после исчезновения, 3 октября, в полицию поступило заявление. Мужчину вскоре заметили на одной из улиц города живым. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и его местонахождение последние несколько часов. Чем известен Константин Легостаев — в материале «Известий».

Биография Константина Легостаева

Легостаев родом из Санкт-Петербурга. Он закончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, затем продолжил обучение на актерском факультете ВГИК имени С. А. Герасимова.

Творческую карьеру певец начал в 1996 году, когда вышла его первая песня «Ждать и петь», которую он исполнял в дуэте с Евой Польной. Однако, по большей части Легостаев стал известен зрителям после 2004 года, когда стал участником проекта «Фабрика звезд». Победителем исполнитель так и не стал, но запомнился публике несколькими яркими треками.

После окончания проекта Легостаев стал фронтменом рок-группы «Дельта», вместе с которой написал несколько саундтреков к кинокартинам. Он также стал автором песен нескольких известных артистов российской эстрады.

О личной жизни Легостаева известно немного. Со своей супругой Викторией он познакомился в 2014 году, а в 2015 году у пары родилась дочь Мария. Также у певца есть старшая дочь Вероника.

Чем известен Константин Легостаев

Главным хитом Легостаева остается песня «Под одним одеялом», которую он исполнил на «Фабрике звезд». Это романтическая баллада о взаимной любви.

Преуспел исполнитель в качестве автора саундтреков. Из-под пера Легостаева вышла песня, прозвучавшая в голливудском фильме Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. Песню «Опасен, но свободен» Легостаев исполнял с группой «Дельта».

Также исполнитель написал треки к таким фильмам и телесериалам, как «Игра», «Карпов», «Три звезды», «Прощай», «Не родная».

Помимо кинокартин, песни Легостаева мы можем услышать в исполнении многих известных артистов российской сцены — Ани Лорак, Николая Баскова, Таисии Повалий, Лолиты, Дмитрия Колдуна.

Собственная дискография Легостаева исчисляется всего одним альбомом 2012-го года — «Под одним одеялом». С тех пор певец выпускал лишь отдельные треки. Последний из них вышел как раз в день пропажи. Песня называется «Говорила мне мама». После ее релиза на связь певец больше не выходил.

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