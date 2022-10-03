Кадыров сообщил о скорой отправке троих сыновей в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров скоро отправит троих сыновей в зону специальной военной операции. Об этом 3 октября говорится в его Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что его сыновья не достигли призывного возраста.

«Внукам первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно, но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет», — написал политик.

По словам чеченского лидера, в ходе боевых действий «недостаточно просто уметь стрелять».

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО, и я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую», —добавил он.

Кадыров заключил, что его трое сыновей будут находиться на самых сложных участках спецоперации.

Также в понедельник он сообщил об отправке еще одного подразделения бойцов на Украину. Несмотря на отход союзных войск с некоторых позиций, наступление не остановится и все поставленные задачи будут выполнены, заверил он.

30 сентября на церемонии подписания договоров о присоединении к РФ новых регионов Кадыров сообщил, что доволен действиями чеченских бойцов в ходе специальной операции по защите Донбасса.

17 сентября Кадыров рассказал, что военнослужащие чеченских батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» вместе присоединились к союзным войскам. Глава Чечни подчеркнул, что в их распоряжении современная техника и передовое вооружение.

Ранее в этот день он сообщил об образовании на территории Чечни нового спецподразделения ОМОН «Ахмат-1».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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