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Депутаты предложили сделать бесплатной сотовую связь для мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минцифры попросили проработать вопрос о бесплатной связи для мобилизованных в период их службы. Об этом сказано в письме главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова главе ведомства Максуту Шадаеву. «Известия» ознакомились с обращением.

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Отмечается, что в том числе мобилизованным необходима помощь в предоставлении дополнительных сим-карт местных операторов связи, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Необходимо обеспечить возможность связи призванных на военную службу с родственниками с помощью звонков и смс-сообщений.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Ранее в этот день комитет Совета Федерации РФ по социальной политике поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным для участия в спецоперации. Законы предусматривают сохранение за ними рабочих мест.

Также в понедельник комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты страны, территориальной целостности государства.

30 сентября в первом корпусе Народной милиции ДНР 30 сентября заявили, что первые мобилизованные россияне прибыли в зону проведения спецоперации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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