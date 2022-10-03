Ремонт участка трассы Благовещенск – Свободный завершат в ноябре

В Амурской области к середине ноября планируют завершить ремонт участка трассы Благовещенск – Свободный. Об этом в своем Telegram-канале сообщает АО «Асфальт», которое выступает подрядчиком.

Речь идет об отрезке дороги с 72-го по 74-й км протяженностью 1,7 км. Он расположен недалеко от села Прядчино Благовещенского района.

Дорожники уже восстановили и укрепили земляное полотно и приступили к укладке асфальта, уточняет Амурская Служба Новостей. Сдать участок в эксплуатацию планируется к 15 ноября.

По данным агентства, работы также идут на отрезке дороги с 47-го по 63-й км. Реконструкцию планируют завершить в августе 2024 года, но подрядчик намерен сдать участок на полтора года раньше. Уже в августе 2022-го готовность объекта достигала 80%.