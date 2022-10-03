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В Кремле заявили об обсуждении Путиным текущих вопросов с главами новых регионов
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В Кремле заявили об обсуждении Путиным текущих вопросов с главами новых регионов

Песков: Путин с главами новых регионов РФ после подписания договоров обсуждал вопросы, связанные с текущей ситуацией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин имел возможность пообщаться с главами новых регионов, вошедших в состав России. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он имел возможность со всеми ними пообщаться — и по-отдельности поговорил, и со всеми вместе», — сказал он.

По словам Пескова, обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией.

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30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей. Церемония прошла при участии глав этих территорий — Леонида Пасечника, Дениса Пушилина, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах.

Госдума готовится рассмотреть проекты конституционных законов и договоры ратификации по вхождению новых территорий в состав РФ 3 октября.

В свою очередь Пушилин после подписания договора о вхождении региона в состав РФ поблагодарил Путина за восстановление исторической правды и справедливости.

Четыре новых региона вошли в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса, которая продолжается с 24 февраля. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

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