Президент России Владимир Путин имел возможность пообщаться с главами новых регионов, вошедших в состав России. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он имел возможность со всеми ними пообщаться — и по-отдельности поговорил, и со всеми вместе», — сказал он.

По словам Пескова, обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей. Церемония прошла при участии глав этих территорий — Леонида Пасечника, Дениса Пушилина, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах.

Госдума готовится рассмотреть проекты конституционных законов и договоры ратификации по вхождению новых территорий в состав РФ 3 октября.

В свою очередь Пушилин после подписания договора о вхождении региона в состав РФ поблагодарил Путина за восстановление исторической правды и справедливости.

Четыре новых региона вошли в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса, которая продолжается с 24 февраля. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.