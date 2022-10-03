Лодка с двумя людьми перевернулась на реке в ЯНАО

Лодка с мужчиной и женщиной опрокинулась во время движения по реке Таз в Ямало-Ненецком автономном округе. Спастись удалось только пассажирке.

Инцидент произошел на территории Красноселькупского района. При опрокидывании лодки двое людей оказались в воде, пишет Muksun.fm. Женщину спасли люди с попутной лодки. Тело погибшего мужчины было обнаружено на следующий день.

Спасенной женщине не требовалась помощь медиков, уточняет ИА «Ура.ру».

30 сентября сообщалось об опрокидывании лодки на реке Сыня в Шурышкарском районе. На борту находились два человека, один из них погиб.