В Кремле оценили последствия создания новых внешнеполитических блоков

Создание новых блоков не будет способствовать стабильности и предсказуемости в мире. Об этом 3 октября заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Создание новых блоков, безусловно, не будет способствовать стабильности и предсказуемости и разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас живем. Это в любом случае», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию Reuters, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пытаются создать новый альянс, противостоящий России и Китаю. Как уточнялось, цель будущего блока — улучшить отношения с кандидатами на вступление в Евросоюз — Косово и Албанией, «чтобы они перестали надеяться только на инвестиции из РФ и КНР».

Кроме того, в случае создания блок сможет противодействовать попыткам Москвы и Пекина усилить влияние на юге и востоке Европы, отмечалось в публикации.

Как в сентябре сообщали «Известия», в последние два-три года антикитайские настроения стали активно раскачиваться не только в США и Британии, но и в целом в Европе. Уже в начале 2022 года Европарламент заморозил выгодное в том числе самой Европе всеобъемлющее соглашение об инвестициях с КНР — из-за китайских встречных санкций против европейских законодателей.