День учителя 2022 в России: какого числа, история праздника

В 2022 году День учителя в России отмечается 5 октября, в среду. Это официальный профессиональный праздник работников среднего образования в Российской Федерации.

Отмечается еще со времен СССР, с 1965 года, в первое воскресенье октября. В 1994 году празднование зафиксировали, теперь оно всегда 5 октября.

В один день с Россией День учителя отмечают в более чем ста государствах мира. Праздник имеет международный статус и еще называется Всемирным днем учителя.

Принято поздравлять первую учительницу, классного руководителя и других педагогов. Следует не забывать и об учителях, которые уже вышли на пенсию — для них внимание учеников особенно важно.

Слово «школа» с древнегреческого переводится как досуг, учебное занятие. Первые школы на Руси появились в год ее крещения, в 988-м. Первые учебные заведения открылись при монастырях в Киеве, Новгороде, Смоленске, Курске. Программу утверждал сам князь Владимир. Учителями были монахи.

Какими были первые зарплаты, учебники и педсоветы, с чего начиналась в России профессия педагога и чем жили преподаватели в дореволюционных гимназиях — в материале «Известий».