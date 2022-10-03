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Военный эксперт объяснил решение об отводе войск из Красного Лимана

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Фото: РИА Новости
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В прошедшие выходные одно из самых ожесточенных сражений проходило в районе населенного пункта Красный Лиман. Наступая на позиции союзных войск, украинские формирования потеряли сотни человек убитыми и десятки единиц бронетехники. Из-за угрозы окружения союзные подразделения были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, пояснили в Минобороны РФ.

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По мнению экспертов, войска выполнили свою задачу — измотали противника и нанесли ему потери.

«В оперативном искусстве и тактике есть понятие «маневренная оборона», — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — На выгодных рубежах организуется оборона, которую вынужден штурмовать противник. После того как ему нанесены огневое поражение и потери, обороняющаяся сторона отступает на следующий рубеж. Конечно, мало приятного в том, что российские войска отступили от Лимана. И с медийной точки зрения это выглядит как поражение. Но с военной точки зрения это далеко не так. Надо признать, что задачу войска выполнили в полном объеме».

При этом Болтенков указал на то, что за несколько недель украинским силам нанесены серьезные потери со стороны союзных войск. ВФУ для их компенсации даже были вынуждены снимать резервы с других направлений, пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На острие: союзные войска сдерживают крупные украинские силы

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