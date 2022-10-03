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Bloomberg узнал о планах ЕС исключить работу лоцманов из санкций против РФ

Bloomberg: Евросоюз призвал сделать исключение из санкций против России для лоцманов
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Евросоюз (ЕС) намерен сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Отмечается, что поступило предложение исключить лоцманов из пакета санкций, которые должны вступить в силу в декабре. Это позволит провозить энергоносители на судах через проливы.

Кроме того, вывод из-под санкционных мер, в частности, позволит проходить таким судам через проливы Дании. Этими проливами пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

Ранее, 30 сентября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна будет принимать новые меры в отношении России после прошедших референдумов в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

До этого, 28 сентября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке новых предложений по санкциям против России. Она уточнила, что новые санкции ЕС лишат Москву дополнительно €7 млрд доходов. Также указала на то, что комиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть.

В тот же день Брюссель сообщил, что планирует ввести ограничения на экспорт из ЕС технологий, которые могут быть использованы в военной отрасли, — авиационной техники, электронных компонентов и специальных химических веществ.

Кроме того, газета Politico написала, что Евросоюз в рамках планируемого очередного пакета санкций в отношении России намерен запретить импорт некоторых видов стальной продукции и драгоценных камней, ограничить импорт косметики, мыла, средств для бритья.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ЕС окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США. По его мнению, ЕС становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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