Bloomberg узнал о планах ЕС исключить работу лоцманов из санкций против РФ

Евросоюз (ЕС) намерен сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что поступило предложение исключить лоцманов из пакета санкций, которые должны вступить в силу в декабре. Это позволит провозить энергоносители на судах через проливы.

Кроме того, вывод из-под санкционных мер, в частности, позволит проходить таким судам через проливы Дании. Этими проливами пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.

Ранее, 30 сентября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна будет принимать новые меры в отношении России после прошедших референдумов в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

До этого, 28 сентября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке новых предложений по санкциям против России. Она уточнила, что новые санкции ЕС лишат Москву дополнительно €7 млрд доходов. Также указала на то, что комиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть.

В тот же день Брюссель сообщил, что планирует ввести ограничения на экспорт из ЕС технологий, которые могут быть использованы в военной отрасли, — авиационной техники, электронных компонентов и специальных химических веществ.

Кроме того, газета Politico написала, что Евросоюз в рамках планируемого очередного пакета санкций в отношении России намерен запретить импорт некоторых видов стальной продукции и драгоценных камней, ограничить импорт косметики, мыла, средств для бритья.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ЕС окончательно утратил свою автономию и несет колоссальные убытки от того, во что его втянули США. По его мнению, ЕС становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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