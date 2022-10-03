Украинских музыканта и поэта ограбили во время тура в Праге
В Праге ограбили украинских музыканта Василия Сказкива и поэта Владимира Драбчука во время культурного тура под эгидой МИД Украины. Об этом сообщает 2 октября издание «Страна.ua».
Отмечается, что ограбление произошло 23 сентября.
Тур Ukrainian Music Magic Tour представляли как культурно-дипломатический проект. Выступления Сказкива и Драбчука планировались в рамках мероприятия.
Уточняется, что у музыканта украли футляр для кобзы и эксклюзивный ключ для настройки цимбал, а у поэта — восемь экземпляров его поэмы. При этом сам Драбчук высказал предположение, что в краже виновна «местная шпана».
Жертвы ограбления обратились к правоохранителям, в туре они пока участвовать не могут.
Накануне немецкая полиция сообщила об убийстве украинки своим мужем. Инцидент произошел в Берлине, мужчина смертельно ранил свою супругу. Женщина находилась в Германии под статусом беженки.
28 сентября стало известно, что в ирландской деревне Клэркасл восьмилетнюю украинскую беженку 75 раз ударили ножом, ее мать обнаружили лежащей рядом без сознания. Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечалось, что семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Причины произошедшего выясняет полиция.