Доходы бюджета от дивидендов в 2023 году сократятся на 300 млрд рублей

Поступления дивидендов в госбюджет в 2023 году сократятся на 305,9 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, которую изучили «Известия». При этом уже в 2024-м их планируется увеличить на 301,2 млрд рублей.

В структуре основных видов доходов федерального бюджета нет отдельной строки, посвященной дивидендам. Она входит в состав статьи доходов «от использования имущества в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ».

Ожидается, что доходы госбюджета по этой статье в 2023 году составят 544,1 млрд рублей, следует из проекта бюджета. В соответствии с прошлогодним документом эта статья в 2023 году должна была принести в два раза больше — 1,033 трлн рублей.

Подход по выплате дивидендов сохраняется: компании должны платить 50% от чистой прибыли по МСФО, заявили «Известиям» в Минфине. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что могут быть отдельные решения в зависимости от отраслевой специфики. Снижение суммы дивидендов связано с сокращением прибыли ряда компаний в текущем году по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался всплеск цен на целом ряде рынков, пояснили в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подровнять ресурсы: доходы бюджета от дивидендов в 2023-м сократятся на 300 млрд