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Хуситы пригрозили возобновлением ударов по нефтяной инфраструктуре ОАЭ
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Хуситы пригрозили возобновлением ударов по нефтяной инфраструктуре ОАЭ

Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ
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Фото: Global Look Press/Hasan Bratic
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Хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» допустили нанесение новых ударов по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии и ОАЭ. Соответствующее заявление в воскресенье, 2 октября, передал телеканал Al Masirah.

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«Враждебные страны не придерживаются условий перемирия и не дают йеменскому народу воспользоваться правом распределить его национальные богатства для выплаты зарплат йеменским госслужащим. Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств», — говорится в сообщении шиитской группировки.

Руководство и сотрудников предприятий нефтяной отрасли на территориях Аравии и ОАЭ, а также их партнеров призвали остановить работу и покинуть страны из соображений безопасности.

Ранее, 30 марта, Руководство арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией распорядилось о прекращении военной операции на территории Йемена на время переговоров по разрешению конфликта в регионе.

Накануне генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф призвал участников конфликта приостановить боевые действия на время переговоров.

13 марта 2021 года спецпосланник США по Йемену Тим Линдеркинг представил хуситам из движения «Ансар Алла» план по двустороннему прекращению огня и завершению конфликта, однако мятежники отвергли предложение.

В апреле 2020 года арабская коалиция также выступила с гарантией прекращения огня на две недели, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции среди населения Йемена.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

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