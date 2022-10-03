Введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет, а также индексация с 1 июня пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10% в совокупности увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей в годовом выражении. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной политики на трехлетку. Документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2023–2025 годы.

Как правило, индексацию пенсий и прожиточного минимума проводят ежегодно 1 января, однако в 2022-м из-за высокой инфляции было решено провести ее в два этапа. После последнего увеличения страховой пенсии 1 июня ее размер в среднем вырос до 19,3 тыс.

В то же время прожиточный минимум на душу населения увеличился на 1265 рублей и составил 13,9 тыс. В 2023 году его величина будет установлена в размере 14,3 тыс., для трудоспособного населения — 15,6 тыс., пенсионеров — 12,3 тыс., детей — 13,9 тыс., следует из законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку.

На реализацию социальных поручений из посланий президента в 2023 году будет выделено 2,1 трлн рублей. Это на 110 млрд рублей больше, чем в 2022-м. В 2024-м и 2025-м на соцвыплаты планируется направить по 2,3 трлн.

Больше всего средств будет направлено на универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным. В следующем году — 520 млрд рублей, а в 2023-м и 2024-м — 1,1 трлн и 1,2 трлн соответственно.

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Цель оправдывают средства: доходы россиян увеличатся на 1,5 трлн рублей