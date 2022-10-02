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СМИ узнали об опасениях НАТО насчет возможного пуска «Посейдона» Россией

La Repubblica: в НАТО предупредили о возможном пуске ядерной суперторпеды «Посейдон»
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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НАТО опасается, что Россия может провести испытательные пуски суперторпеды «Посейдон» с атомной подлодки БС-329 «Белгород». Об этом сообщает 2 октября итальянская газета La Repubblica со ссылкой на отчет разведки альянса.

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По данным газеты, оснащенные инфракрасными датчиками американские спутники, которые отслеживают запуски ракет РФ, могут не сработать с «Посейдоном», поскольку ракета не излучает большое количество тепла, а при скорости более 100 км/ч передвигается бесшумно.

При этом, как выяснила западная разведка, на данный момент подлодку испытывают в акватории Белого моря, пределы которого она еще не покидала.

Ранее, 1 сентября, экс-офицер армии США Брент Иствуд в беседе с изданием 19fortyfive заявил, что подводное оружие России представляет серьезную угрозу для США. Он уточнил, что не так давно в распоряжение ВМФ России поступила атомная подлодка БС-329 «Белгород», на борту которой готовятся разместить беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

Бывший офицер допустил развертывание «Посейдонов» только через несколько лет. При этом он предположил, что подводные аппараты могут разрушить прибрежные города в Великобритании, США или других странах-членах НАТО.

До этого, 24 июля, обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон отметил, что российская подлодка «Белгород» является угрозой для США и может послужить причиной начала холодной войны с Россией. На подлодке могут располагаться до восьми подводных беспилотников «Посейдон», уточнял он.

Предприятие «Севмаш» передало российскому Военно-морскому флоту «Белгород» — первую подлодку — носитель суперторпед «Посейдон» 8 июля. Пресс-служба предприятия передавала, что корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных мероприятий.

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что подлодка официально была заложена после распада СССР, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Однако уже в 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

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