Мужчина и женщина погибли в результате ДТП в Наро-Фоминске
Два человека погибли, еще трое пострадали 2 октября в результате ДТП в городе Верея в Наро-Фоминском городском округе Московской области.
Как выяснили «Известия», на 15-м километре дороги Ермолино–Колодкино иномарка Kia Seed столкнулась с Lada Grand. В МВД по области уточнили, что водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.
В результате аварии погибла 40-летняя женщина — водитель Lada, а также 38-летний мужчина.
Кроме того, пострадали 29-летняя жительница Наро-Фоминска, которая получила закрытый перелом грудины, и еще две москвички. По предварительной информации, одна из жительниц столицы доставлена в больницу с разрывом внутренних органов. Вторая женщина, которая была за рулем иномарки, получила ушиб и отказалась от госпитализации.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее, 26 сентября, в Александро-Невском районе Рязанской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок. Отмечалось, что 29-летний житель Подмосковья за рулем BMW не учел дорожные и погодные условия, потерял управление и столкнулся с грузовиком Iveco.
До этого, 18 сентября, внедорожник Mercedes Gelandewagen вылетел на встречку и протаранил три автомобиля в Подмосковье. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.