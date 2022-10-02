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Мужчина и женщина погибли в результате ДТП в Наро-Фоминске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Два человека погибли, еще трое пострадали 2 октября в результате ДТП в городе Верея в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Как выяснили «Известия», на 15-м километре дороги Ермолино–Колодкино иномарка Kia Seed столкнулась с Lada Grand. В МВД по области уточнили, что водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

В результате аварии погибла 40-летняя женщина — водитель Lada, а также 38-летний мужчина.

Кроме того, пострадали 29-летняя жительница Наро-Фоминска, которая получила закрытый перелом грудины, и еще две москвички. По предварительной информации, одна из жительниц столицы доставлена в больницу с разрывом внутренних органов. Вторая женщина, которая была за рулем иномарки, получила ушиб и отказалась от госпитализации.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее, 26 сентября, в Александро-Невском районе Рязанской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок. Отмечалось, что 29-летний житель Подмосковья за рулем BMW не учел дорожные и погодные условия, потерял управление и столкнулся с грузовиком Iveco.

До этого, 18 сентября, внедорожник Mercedes Gelandewagen вылетел на встречку и протаранил три автомобиля в Подмосковье. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

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