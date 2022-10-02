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В ФРГ раскритиковали экс-посла Мельника за призыв принять Украину в НАТО

Пользователи Twitter призвали экс-посла Украины Мельника забыть о вступлении Киева в НАТО
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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Пользователи Twitter в воскресенье, 2 октября, призвали экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника забыть о выступлении Киева в НАТО для недопущения эскалации международной обстановки.

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Украинский чиновник обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом «сделать этот исторический шаг для предотвращения ядерного апокалипсиса». Мельник заявил, что Украина нуждается в предоставлении ей ограниченного членства в альянсе.

«А мы призываем вас, господин канцлер Германии, во что бы то ни стало не допустить этого. Страна, разрываемая конфликтом, не может быть частью альянса. Никогда!», — отметил один из пользователей.

Также пользователь Bomer65 назвал высказывания Мельника абсурдными и заявил, что он «не дружит с головой».

«Канцлер никак не повлияет на это (принятие Украину в НАТО. — Ред.), если США скажут нет», — предположил еще один комментатор под ником Cinecienta.

Накануне Мельник призвал Германию отправить Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Соответствующее заявление встретило негативный отклик у граждан ФРГ, которые ответили чиновнику в комментариях под публикацией издания Die Welt в Twitter. Некоторые пользователи назвали Мельника фашистом, который хочет «втянуть всех в кризис, касающийся только Украины».

Ранее, 30 сентября, политический аналитик Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative предположил, что в случае ускоренного принятия Украины в НАТО грядущая зима может превратиться из холодной в ядерную. Просьбы Зеленского абсурдны, он просит у Вашингтона и его союзников по НАТО истребители, доступ к аэродромам альянса, танки, введение США бесполетной зоны над Украиной и ужесточения санкций против России, заявил он.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке ранее в этот день. Он указал на то, что страна уже фактически находится в альянсе, воюет западным оружием и якобы соответствует стандартам объединения.

При этом как сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, главы девяти стран Европы поддержали присоединение Украины к НАТО. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Черногории и Словакии.

Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил 1 октября, что стремление Украины в НАТО не является принципиально важным вопросом на данный момент.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострения в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Киева в НАТО.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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